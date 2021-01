Feyenoorder Marcos Senesi is ’hot’: waarde gaat richting 35 miljoen euro

Premium Voetbal

Het Gouden AZ werd geboren met bekerzege op Ajax

In 1972 nam het Zaanse Wastora (wasmachines, stofzuigers en radio’s) het noodlijdende AZ’67 over. De eigenaren van de gigant in huishoudelektronica, de voormalige KFC-profs Cees en Klaas Molenaar, eisten binnen tien jaar de landstitel. Op 5 mei 1978 won de provincieclub met topclubambities na een 1-...