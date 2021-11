Justin Bijlow ontbreekt bij Feyenoord ook tegen FC Twente

De 23-jarige Bijlow testte eerder deze week positief op het coronavirus en miste daardoor ook het duel met Slavia Praag (2-2) in de Conference League. Ofir Marciano was zijn vervanger en hij ging bij allebei de Tsjechische treffers in de fout.

Het meespelen van Bryan Linssen is twijfelachtig. De aanvaller viel tegen Slavia na ruim een kwartier uit. Zaterdag moet blijken of Linssen af kan reizen naar Enschede. Feyenoord staat derde in de Eredivisie en heeft van alle clubs de minste verliespunten.

