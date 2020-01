Video: Verstappen rijdt rond op Zandvoort

Beide Formule 1-coureurs werden ingevlogen om op het circuit aan de Noord-Hollandse kust in een Red Bull-bolide te rijden. Voor een commercial in aanloop naar de speciale familiedag, genaamd Jumbo Friday, wordt samen met supermarktketen Jumbo een speciale promotovideo geschoten.

De afgelopen dagen stapten voor opnames op andere plekken in het hele land ’stuntmannen’ in de blauw-gele auto’s van het Oostenrijkse team. Er werd onder meer gefilmd op het strand van Scheveningen en in de haven van Rotterdam.

Speciaal voor de campagne werd een gedeelte van de Orange Army gevraagd om naar Zandvoort te komen. Ondanks de regen waren zij dinsdagochtend massaal aanwezig op het circuitpark, waar trouwens nog steeds flink wordt verbouwd.

Bekijk ook: Dit herrijst uit zandhopen op Circuit Park Zandvoort

Ⓒ ANP

Ⓒ ANP