’Als afspraken niet worden nageleefd, dan vind ik dat stom’

Het West-Afrikaanse onderonsje eindigde in 3-2 voor Nigeria na een knotsgek duel. De Super Eagles kwamen na 20 minuten al op voorsprong dankzij Odion Ighalo, maar Kameroen toonde veerkracht en had de achterstand voor rust omgebogen in een voorsprong door doelpunten van Stéphane Bahoken en Clinton N’Jie. Na rust deelde Nigeria met twee treffers de genadeklap uit.

Open wedstrijd

„Het kon alle kanten op gaan. Aanvallend hebben we ons verbeterd, maar verdedigend ging het veel minder in vergelijking met eerder dit toernooi (geen tegendoelpunten in de groepsfase, red.)”, zegt bondscoach Seedorf tegen Fox Sports over de twee treffers die zijn ploeg na rust incasseerde.

Na rust toonde het Premier Leauge-aanvalsduo Ighallo (Watford) en Alex Iwobi (Arsenal) van Nigeria hun klasse door beide Ajax-doelman André Onana te verschalken. „Tegen bepaalde spitsen kun je zulke fouten niet veroorloven”, aldus Seedorf, die teleurgesteld was over de tweede helft. „We speelden te afwachtend en dat bracht hen in de wedstrijd, dat was niet de bedoeling. We hebben uiteindelijk een zware tol betaald met onze fouten.”

„Dat ligt aan de vorm van de dag van onze verdedigers”, vult assistent bondscoach Kluivert aan. „Nu deed de voorhoede zijn werk, maar liet de achterhoede steekjes vallen.” Kluivert benadrukt dat het ’gameplan’ niet altijd werd opgevolgd. „Er zijn dingen afgesproken en als die op bepaalde momenten niet worden nageleefd dan vind ik dat stom. Het is zuur dat we het zo hebben weggegeven. We hadden ver kunnen komen met dit team, maar helaas eindigt het hier.”

Toekomst

Over de toekomst bij de Ontembare Leeuwen wil het duo nog geen statement maken. Seedorf: „Daar maak ik mij geen druk om. Ik heb de jongens bedankt. Ze hebben hard gewerkt en goed gevoetbald, vandaag (zaterdag, red.) iets minder dan, maar dat is voetbal. We moeten weer verder”. „Eerst gaan we alles bespreken en daarna gaan we beslissen. Dus ja, waarom niet, misschien wel”, zegt Kluivert met een glimlach.

