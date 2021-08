Handbiker Mitch Valize gaat als komeet en pakt paralympisch goud

Wielrennen

Annemiek van Vleuten verdedigt EK-titel wegrace

Annemiek van Vleuten verdedigt komende maand haar titel in de wegwedstrijd bij de EK wielrennen in de Italiaanse provincie Trentino. De olympisch kampioene tijdrijden is opgenomen in de selectie van bondscoach Loes Gunnewijk.