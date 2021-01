Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Real-verdediger Nacho Fernandez test ook positief op virus

22.41 uur: De Spaanse verdediger Nacho Fernandez van Real Madrid is besmet met het coronavirus. Het nieuws komt enkele dagen nadat ook coach Zinédine Zidane een positieve test had gekregen. De Fransman verblijft in quarantaine en miste zaterdag al de wedstrijd tegen Alaves. Nacho zat toen al niet bij de selectie, mogelijk uit voorzorg.

De 22-voudige international speelde dit seizoen tien wedstrijden voor de Koninklijke. Centraal achterin heeft hij doorgaans Sergio Ramos en Raphaël Varane voor zich.

Veldrijden: Aru start toch niet op WK veldrijden

21.20 uur: Fabio Aru start zondag niet bij het WK veldrijden in Oostende. In een filmpje op Instagram bevestigde hij dat hij zijn plaats in de Italiaanse selectie aan jongeren en specialisten afstaat.

De 30-jarige Italiaan, in 2015 winnaar van de Ronde van Spanje, maakte in de voorbereiding op het nieuwe seizoen op de weg verschillende uitstapjes naar de cross. Zo startte Aru in Lecce in het nationaal kampioenschap, waar hij tiende werd.

Schaatsen: Marathonschaatser Hoogeveen stopt door seizoen zonder wedstrijden

20.36 uur: Marathonschaatser Jouke Hoogeveen stopt. Dat er in dit seizoen vanwege corona geen wedstrijden waren lag ten grondslag aan zijn beslissing. „Ik ben ook een beetje coronaslachtoffer”, zegt hij op skatenl.nl.

Hoogeveen werd vorig jaar op de Weissensee Nederlands kampioen op natuurijs. Dat was het mooiste succes van de nu 42-jarige marathonschaatser uit Heiloo, die veertien jaar geleden zijn debuut maakte op het hoogste niveau.

„Door de omstandigheden heb ik veel tijd gehad om na te denken”, zegt Hoogeveen. „Het was een moeilijk besluit. Ik had dit jaar graag nog die trui willen verdedigen, en daarnaast een bepaald hiaat in mijn palmares willen opvullen. Want ik heb heel mooie dingen laten zien, heb mooie wedstrijden en klassementen gewonnen, maar nooit die 200 kilometer.”

Voetbal: Acht besmettingen na nieuwe testronde Premier League

18:00 uur In de Premier League hebben de afgelopen week acht spelers dan wel begeleiders positief getest op het coronavirus. Dat is de helft minder dan een week eerder. Alle 2518 betrokkenen uit de competitie zijn twee keer getest.

De spelers of trainers die positief hebben getest gaan tien dagen in isolatie. Om wie het gaat heeft de Premier League niet gezegd.

Rond de jaarwisseling waren er al eens veertig positieve gevallen. Sindsdien zijn de protocollen nog eens aangescherpt, om te voorkomen dat het seizoen vanwege corona enige tijd moet worden stilgelegd.

Voetbal: Dardai terug als trainer Hertha BSC

15:18 uur De Hongaar Pal Dardai is weer terug als trainer van Hertha BSC. De 44-jarige coach heeft per direct de leiding over de selectie van de Bundesligaclub uit Berlijn. Hij vervangt Bruno Labbadia, die zondag werd ontslagen. Dardai is een verbintenis van 1,5 jaar overeengekomen.

Dardai was al eerder coach van Hertha van februari 2015 tot de zomer van 2019. Hij voetbalde zelf ook voor de club uit de Duitse hoofdstad. Dardai droeg in 286 competitiewedstrijden het shirt van Hertha. Hij krijgt de taak om de club in de Bundesliga te houden.

Hertha staat 2 punten boven de degradatiestreep op de veertiende plek. Zaterdag verloor de Berlijnse ploeg op eigen veld ruim van Werder Bremen (1-4). Uit de laatste vier competitiewedstrijden pakte Hertha slechts 1 punt.

Bij de Duitse club staan drie Nederlanders onder contract: Deyovaisio Zeefuik, Javairô Dilrosun en Daishawn Redan.

Voetbal: Scan voor Marcus Rashford

09.09 uur: Manchester United vreest een knieblessure voor Marcus Rashford. De aanvaller viel zondag uit met een pijnlijke knie in de FA Cup-wedstrijd tegen Liverpool (3-2). „We laten een scan maken en dan zullen we zien wat er loos is”, zei coach Ole Gunnar Solskjaer.

Rashford gaf de voorzet waaruit Mason Greenwood 1-1 maakte en nam zelf de 2-1 voor zijn rekening. Het was al zijn vijftiende goal van dit seizoen. Kort voor tijd liet hij zich vervangen. „Hij had last van zijn knie”, aldus Solskjaer.

Manchester United is bezig aan een goed seizoen. De club is koploper in de Premier League.

Voetbal: Manchester City houdt rekening met vertrek Garcia

08.24 uur: Coach Pep Guardiola van Manchester City verwacht dat verdediger Eric Garcia na dit seizoen vertrekt. De 20-jarige Spaanse international is al in verband gebracht met Barcelona, de club waar hij negen jaar in de jeugd speelde.

Garcia sloot zich in 2017 aan bij City en maakte zijn debuut in de hoofdmacht in december 2018. Zijn contract bij de huidige nummer 2 in de Premier League loopt af aan het einde van dit seizoen. Door blessures en ziekte kwam García dit seizoen nog amper in actie. Hij stond wel in de basis zaterdag in de FA Cup-wedstrijd tegen Cheltenham Town (3-1).

„We moeten even afwachten of er misschien in de lopende transferperiode wat gebeurt, maar dat hangt af van andere clubs. Ik ben er vrij zeker van dat Eric aan het einde van het seizoen vertrekt. Hij gaat geen nieuw contract tekenen”, aldus Guardiola.

Basketbal: Leonard leidt Clippers naar zevende zege op rij in NBA

08.05 uur: De basketballers van Los Angeles Clippers zijn in de westelijkse divisie van de NBA weer naast koploper en stadsrivaal Los Angeles Lakers gekomen. De Clippers wonnen met 108-100 van Oklahoma City Thunder en boekten al hun zevende zege op rij. Topschutter bij de Clippers was Kawhi Leonard met 34 punten. De Clippers en de Lakers voeren nu gezamenlijk de ranglijst aan met 13 overwinningen tegen 4 nederlagen.

Coach Tyronn Lue van de Clippers sprak van een zwaarbevochten zege, want hij vond zijn ploeg niet bepaald goed schieten tegen Oklahoma. „Kawhi was gelukkig wel op dreef, dus we speelden veel op hem, vooral in de tweede helft. We hadden hem behoorlijk hard nodig om de leiding in de wedstrijd te behouden.”

De Griekse vedette Giannis Antetokounmpo speelde weer een hoofdrol bij Milwaukee Bucks, dat met 129-115 won van Atlanta Hawks. Hij maakte 27 punten en passeerde de grens van 11.000 punten in zijn NBA-carrière. De Hawks misten wel hun topschutter Trae Young vanwegge rugklachten. De Bucks staan tweede in de oostelijke divisie.