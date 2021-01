Vertrekt Eric Garcia naar FC Barcelona?

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Scan voor Marcus Rashford

09.09 uur: Manchester United vreest een knieblessure voor Marcus Rashford. De aanvaller viel zondag uit met een pijnlijke knie in de FA Cup-wedstrijd tegen Liverpool (3-2). "We laten een scan maken en dan zullen we zien wat er loos is", zei coach Ole Gunnar Solskjaer.

Rashford gaf de voorzet waaruit Mason Greenwood 1-1 maakte en nam zelf de 2-1 voor zijn rekening. Het was al zijn vijftiende goal van dit seizoen. Kort voor tijd liet hij zich vervangen. "Hij had last van zijn knie", aldus Solskjaer.

Manchester United is bezig aan een goed seizoen. De club is koploper in de Premier League.

Voetbal: Manchester City houdt rekening met vertrek Garcia

08.24 uur: Coach Pep Guardiola van Manchester City verwacht dat verdediger Eric Garcia na dit seizoen vertrekt. De 20-jarige Spaanse international is al in verband gebracht met Barcelona, de club waar hij negen jaar in de jeugd speelde.

Garcia sloot zich in 2017 aan bij City en maakte zijn debuut in de hoofdmacht in december 2018. Zijn contract bij de huidige nummer 2 in de Premier League loopt af aan het einde van dit seizoen. Door blessures en ziekte kwam García dit seizoen nog amper in actie. Hij stond wel in de basis zaterdag in de FA Cup-wedstrijd tegen Cheltenham Town (3-1).

„We moeten even afwachten of er misschien in de lopende transferperiode wat gebeurt, maar dat hangt af van andere clubs. Ik ben er vrij zeker van dat Eric aan het einde van het seizoen vertrekt. Hij gaat geen nieuw contract tekenen”, aldus Guardiola.

Basketbal: Leonard leidt Clippers naar zevende zege op rij in NBA

08.05 uur: De basketballers van Los Angeles Clippers zijn in de westelijkse divisie van de NBA weer naast koploper en stadsrivaal Los Angeles Lakers gekomen. De Clippers wonnen met 108-100 van Oklahoma City Thunder en boekten al hun zevende zege op rij. Topschutter bij de Clippers was Kawhi Leonard met 34 punten. De Clippers en de Lakers voeren nu gezamenlijk de ranglijst aan met 13 overwinningen tegen 4 nederlagen.

Coach Tyronn Lue van de Clippers sprak van een zwaarbevochten zege, want hij vond zijn ploeg niet bepaald goed schieten tegen Oklahoma. „Kawhi was gelukkig wel op dreef, dus we speelden veel op hem, vooral in de tweede helft. We hadden hem behoorlijk hard nodig om de leiding in de wedstrijd te behouden.”

De Griekse vedette Giannis Antetokounmpo speelde weer een hoofdrol bij Milwaukee Bucks, dat met 129-115 won van Atlanta Hawks. Hij maakte 27 punten en passeerde de grens van 11.000 punten in zijn NBA-carrière. De Hawks misten wel hun topschutter Trae Young vanwegge rugklachten. De Bucks staan tweede in de oostelijke divisie.

American Football: Quarterback Brady (43) gaat op voor zijn tiende! Super Bowl

07.46 uur: Tom Brady mag zich opmaken voor zijn tiende Super Bowl, de strijd om het kampioenschap van het American football (NFL). De 43-jarige quarterback leidde zijn ploeg Tampa Bay Buccaneers met een zege van 31-26 op Green Bay Packers naar de finale. Tampa Bay treft daarin titelverdediger Kansas City Chiefs.

Super Bowl LV (55) vindt plaats op 7 februari in het stadion van Tampa Bay Buccaneers. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de NFL dat een ploeg thuisvoordeel geniet in het vaak best bekeken sportevenement in de Verenigde Staten.

Brady is de absolute vedette in het American football. Hij won de Super Bowl al zes keer met zijn vorige ploeg, New England Patriots. De Buccaneers speelden één keer eerder de finale en wonnen die ook. Dat was in 2003. Sinds dat succesjaar won de ploeg nooit meer een wedstrijd in de play-offs. Totdat Brady vorig jaar, na twintig seizoenen bij de Patriots, in Tampa Bay arriveerde.

Kansas City Chiefs kan de eerste ploeg worden sinds de Patriots in 2004 en 2005 die twee keer achter elkaar de Super Bowl wint. Vorig jaar won de ploeg van San Francisco 49ers. Ook de Chiefs hebben hun sterspeler in de persoon van Patrick Mahomes. Hij leidde zijn ploeg naar de finale door met 38-24 te winnen van Buffalo Bills. Mahomes bereidde drie touchdowns voor.