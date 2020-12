AZ knokt zich terug en wint ruim van Willem II

AZ begon de wedstrijd tegen de Tilburgers zonder Albert Gudmundsson. Trainer Pascal Jansen heeft de aanvaller vanwege disciplinaire redenen voor een week teruggezet naar Jong AZ. De IJslander zou volgens Jansen een negatieve houding hebben en hiermee zijn teamgenoten beïnvloeden.

Willem II, dat bezig is aan een teleurstellende reeks, snakte naar een overwinning. De nummer vijf van vorig seizoen stapte de laatste tien duels slechts een keer als winnaar van het veld en bezet momenteel de zestiende plaats.

In de eerste helft gebeurde er van alles. Na ruim twintig minuten zag Zakaria Aboukhlal de bal tot zijn afgrijzen in het eigen doel belanden, waardoor de bezoekers op voorsprong kwamen. Amper tien minuten later dachten de Alkmaarders weer langszij te komen, maar een kopgoal van Myron Boadu werd afgekeurd wegens buitenspel.

Kort daarna verdubbelde Mike Trésor de score. Na een knullige handsbal van Calvin Stengs legde scheidsrechter Dennis Higler de bal op aanraden van de VAR op de stip. Trésor faalde niet: 0-2.

Comback AZ

AZ leek na de tweede goal wakker geschud, want binnen no time stonden de Alkmaarders weer naast de bezoekers. Uit een vrije trap schoot Teun Koopmeiners raak en slechts zeven minuten na de 0-2 maakte hij ook de gelijkmaker: 2-2. De in bloedvorm verkerende topscorer liep weg uit de dekking en noteerde zo zijn tweede van de avond. Het was voor de topscorer van AZ alweer zijn achtste goal van dit seizoen.

Kort na rust draaide AZ de wedstrijd verder om. Stengs zette Sebastian Holmén op het verkeerde been en schoot hard raak: 3-2. De goal voelde als een bevrijding voor de Alkmaarse aanvaller die begin november zijn laatste doelpunt maakte.

Een prachtige uithaal van Fredrik Midtsjø bracht de stand op 4-2. Vanaf twintig meter liet hij keeper Robbin Ruiter kansloos.

Niet veel later had Koopmeiners de kans om een hattrick te maken, nadat Higler de bal op de stip had gelegd na een domme tackle van Derrick Köhn op Midtsjø. De aanvoerder gunde de strafschop echter aan Jesper Karlsson. De Zweeds voetballer van het jaar benutte de strafschop: 5-2.

Jesper Karlsson scoorde vanaf de penaltystip. Ⓒ HH/ANP

In de slotminuut deed Ché Nunnely nog iets terug en de Willem II-aanvaller verzorgde zo de eindstand.

Koopmeiners gunt Karlsson penalty

Na afloop van het duel verklaarde Koopmeiners waarom hij Karlsson de penalty liet nemen. „Ik heb al eens met Jesper gesproken en hij heeft me toen gezegd dat hij ook graag penalty’s wil nemen”, aldus Koopmeiners voor de camera van FOX Sports. „Ik heb hem destijds gezegd dat ik de strafschoppen neem zolang ik bij AZ speel. Maar als de stand het toelaat, dan gun ik het aan hem. Hij kwam nu naar me toe en zei: ’I need this’.”

AZ treedt voor de winterstop nog twee keer aan. Woensdag spelen de Alkmaarders thuis tegen Vitesse, zondag wacht de uitwedstrijd tegen FC Utrecht.