José Mourinho vanaf nu: The Experienced One

Toen Mourinho in 2004 als winnaar van de Champions League met FC Porto overstapte naar Chelsea beschreef hij zichzelf met de inmiddels legendarische woorden als The Special One, een bijnaam die altijd aan hem zal blijven kleven.

In een vraaggesprek met Tencent Sports vertelde de 57-jarige Mourinho dat hij nu sterker is dan ooit te voren omdat hij kan putten uit zijn rijke ervaring als coach bij onder meer Inter, Real Madrid en Manchester United. „The Experienced One. Ik heb erg veel ervaring”, aldus Mourinho toen hem werd gevraagd hoe hijzelf nu zou willen noemen. „In feite is alles wat me nu gebeurt in het voetbal een déjà vu, iets wat ik al een keer heb beleefd.”