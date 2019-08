Bol: ’Maar deze domme jongens winnen wel’

Bol doelde op de sterrenwacht op de Alto de Javalambre, waar na een zware slotklim van 11 kilometer de finish lag. Dat hij tot de laatste meters van de 170 kilometer lange etappe zou meedoen om de ritwinst en als tweede eindigde, kon hij amper bevatten. "Waanzinnig", riep hij na afloop uit.

„We gingen met drie man weg vlak na de start en iedereen verklaarde ons voor gek”, vertelde Bol op Eurosport.

„Het leek ook een domme actie van mijn ploeggenoot Ángel Madrazo en mij, maar deze domme jongens winnen wel de etappe”, glunderde Bol, die drie eindoverwinningen in Olympia’s Tour op zijn erelijst heeft staan. „We hebben vorig jaar in de Vuelta gezien dat verrassingen soms mogelijk zijn en wat er vandaag gebeurde is waanzinnig.”

Bol miste weliswaar nipt de zege, maar hij was zo blij dat zijn teamgenoot Madrazo won, dat hij juichend over de streep kwam.

