Trainer Fortuna laat Burak Yilmaz thuis

Yilmaz stuurde een paar weken geleden een bericht de wereld in dat hij niet meer voor Fortuna uit zou komen. Daar kwam hij later op terug. De voormalig spits van de Turkse nationale ploeg verklaarde in een emotionele bui gehandeld te hebben. Gezien de huidige situatie is het nog maar de vraag of hij zijn vijfjarig contract, waarin een overgang naar de functie van trainer is opgenomen, zal uitdienen.

Bij Fortuna ontbrak ook Oguzhan Ozyakup. Dat had volgens Velázquez fysieke redenen.