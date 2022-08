Vos verliest leiderstrui in Scandinavië aan Ludwig

Demi Vollering was niet meer van start gegaan in de vijfde etappe. De nummer 2 uit de Tour de France Femmes was vrijdag betrokken bij een valpartij en bleef uit voorzorg aan de kant, zo meldde haar ploeg SD Worx.

De rit werd beslist op de slotklim van zo’n 5 kilometer in Norefjell. De Britse Sophie Wright reed kort daarvoor nog alleen vooruit, maar nog voor de weg omhoog liep, was ze ingelopen door de beste klimsters van het peloton. Vos was er niet meer bij. Met name Ludwig en Lippert voerden het tempo op, Anouska Koster probeerde tevergeefs aan te haken. Ze finishte als zevende, net voor Esmée Peperkamp.

Ludwig heeft een voorsprong van 17 seconden op Lippert in het klassement. Zondag volgt de zesde en laatste etappe. Die is naar het einde toe vlak tussen Lillestrøm en Halden.