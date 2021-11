Erik ten Hag houdt lippen op elkaar: ’Ik richt me op Ajax, de rest leidt alleen maar af’

„Ik kan er niks mee, ik ben met deze ploeg bezig”, benadrukte hij. „We hebben een heel mooie selectie en willen veel bereiken dit seizoen. We willen heel lang meestrijden en niet alleen meestrijden, maar ook voor titels gaan. Dat zit er met deze ploeg in. Daar richt ik mij op. Of ze niet hoeven te bellen? Wat ik zeg, ik richt me op daar waar ik ben en ik ben bij Ajax. Daar zit al mijn concentratie en de rest leidt alleen maar af.”

Ten Hag: „Ik verwacht van mijn spelers dat ze bij Ajax zijn en dan moet ik als trainer ook het goede voorbeeld geven. Of ik dus minimaal tot het einde van het seizoen bij Ajax blijf? Ja, je kunt erover blijven doorgaan, maar het is wel een rare vraag. Ik weet niks, ik heb niks gehoord, dus ik hoef me daar ook helemaal niet mee bezig te houden. Ik richt me alleen op Ajax en nogmaals, dat verwacht ik ook van mijn spelers. Dus dan moet ik dat zelf ook doen.”

Bekijk ook: Ajax heeft geleerd van zeperds