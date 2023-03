Verstappen start nieuwe seizoen in Bahrein vanaf pole position

Verstappen zette met 1.29,708 de beste tijd neer. Twee jaar geleden pakte Verstappen ook pole op het circuit van Sakhir, maar toen eindigde hij in de race als tweede achter Lewis Hamilton.

Pérez

Verstappen heeft zondag zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez naast zich staan op de voorste startrij. De Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz bezetten de tweede startrij. Fernando Alonso eindigde in de kwalificatie als vijfde. De Spanjaard was in zijn Aston Martin de snelste in de tweede en derde vrije training, maar in de kwalificatie moest Alonso ruim zes tienden van een seconde toegeven op Verstappen.

Nyck de Vries start zijn eerste Formule 1-race voor AlphaTauri vanaf de laatste startrij. De 28-jarige Fries kwam in het eerste deel van de kwalificatie niet verder dan de negentiende tijd. De Vries bleef een halve seconde verwijderd van een plek in het tweede deel van de kwalificatie. Zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda ging wel door. Tsunoda zette de achtste tijd neer, vlak achter Verstappen. De Spanjaard Carlos Sainz was in de Ferrari de snelste in Q1.

Naast De Vries bleven ook de debutanten Logan Sargeant (Williams) en Oscar Piastri (McLaren), Kevin Magnussen (Haas) en Pierre Gasly (Alpine) steken in het eerste deel van de kwalificatie. Gasly staat zondag op de laatste startrij naast De Vries, die vorig jaar als invaller bij Williams debuteerde in de Formule 1 tijdens de Grand Prix van Italië.

De eerste Formule 1-race van 2023 gaat zondagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd van start. Verstappen won in zijn loopbaan nog nooit een Grand Prix in Bahrein.

