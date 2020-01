Erik ten Hag Ⓒ ANP

AMSTERDAM - In zijn eerste trainingsweek bij Ajax heeft Ryan Babel een goede indruk gemaakt op Ajax-trainer Erik ten Hag. De routinier, die aan zijn derde periode bij de Amsterdamse club is begonnen, is direct inzetbaar. Ten Hag hield in het midden of dat zondag in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam meteen als basisspeler zal zijn.