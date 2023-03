Bekerfinale voetbalsters in mei in stadion ADO Den Haag

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

UEFA kiest op 4 april locatie EK voetbal voor vrouwen in 2025

11.53 uur: De Europese voetbalunie UEFA maakt volgende week dinsdag bekend waar het EK voetbal voor vrouwen in 2025 wordt gehouden. Aanvankelijk zou dat besluit al in januari vallen, maar de UEFA wilde van ten minste een van de vier kandidaten een meer gedetailleerde financiële onderbouwing. Frankrijk, Polen, Zwitserland en de noordelijke landen Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden gezamenlijk dingen mee naar de organisatie van het toernooi.

Vorig jaar won Engeland met bondscoach Sarina Wiegman het EK in eigen land dat vanwege corona met een jaar was uitgesteld. De UEFA neemt op 4 april tijdens een congres in Lissabon een besluit.

Nederland heeft zich in een gezamenlijk bid met Duitsland en België kandidaat gesteld voor de organisatie van het WK in 2027.

Bekerfinale van voetbalsters in mei in stadion ADO Den Haag

11.06 uur: De finale om de KNVB-beker voor vrouwen vindt op 18 mei plaats in het stadion van ADO Den Haag. De teams trappen op Hemelvaartsdag om 16.00 uur af.

Het stadion van ADO Den Haag was in 2012, 2015, 2016, 2017 ook de locatie voor de eindstrijd.

De twee finalisten komen uit de halve finales die op 15 en 16 april op het programma staan. De vrouwen van ADO Den Haag nemen het op 15 april voor eigen publiek op tegen PSV. FC Twente speelt op 16 april in Eindhoven tegen Jong PSV, de verrassing van dit bekertoernooi. Loting heeft uitgewezen dat de winnaar van Jong PSV - FC Twente in de finale de thuisspelende ploeg is. Dit team mag het thuisshirt dragen.

Ajax won de beker vorig seizoen door in de finale in het Goffertstadion in Nijmegen PSV met 2-1 te verslaan.

Spanje zonder middenvelder Olmo tegen Schotland

11.02 uur: Spanje mist dinsdagavond in het EK-kwalificatieduel met Schotland Dani Olmo. De aanvallende middenvelder van RB Leipzig, zaterdag goed voor de openingstreffer in het met 3-0 gewonnen duel met Noorwegen, haakte maandag tijdens de laatste training af met fysieke klachten.

Olmo was net hersteld van een spierscheuring waardoor hij bij Leipzig anderhalve maand uit de roulatie was geweest. Met alleen twee invalbeurten op zak mocht hij zich alweer melden bij Spanje om meteen weer belangrijk te zijn. Olmo voetbalde zaterdag ruim een uur.

Jokic helpt basketballers Denver aan zege op gehavende 76’ers

De basketballers van Denver Nuggets hebben met enige moeite Philadelphia 76’ers verslagen. Nikola Jokic speelde een hoofdrol bij de thuisploeg met zijn 29e ’triple-double’ van het seizoen. De Serviër kwam tot 25 punten, 17 rebounds en 12 assists tegen een ploeg die sterspelers Joel Embiid en James Harden miste.

Embiid werd met een lichte kuitblessure aan de kant gehouden met het oog op de play-offs. Harden was er al voor het vierde duel op rij niet bij vanwege een achillespeesblessure. Zonder dat tweetal maakten de ’Sixers’ het Denver nog best lastig. De thuisploeg leidde in het vierde kwart met 20 punten, maar zag die marge na een slechte periode en een dunk van Montrezl Harrell slinken tot 3 punten met nog een halve minuut op de klok. Twee door Jeff Green benutte vrije worpen bezorgden Denver, de koploper in de westelijke divisie, toch de winst. Philadelphia staat derde in de oostelijke divisie en is ook al zeker van de play-offs.