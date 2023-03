Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Tsitsipas strandt in vierde ronde op masterstoernooi Miami

23.58 uur: Stefanos Tsitsipas is in de vierde ronde van het masterstoernooi van Miami uitgeschakeld. De als tweede geplaatste Griek verloor in twee sets van de Rus Karen Chatsjanov: 7-6 (4) 6-4.

Tsitsipas is de nummer drie van de wereldranglijst. Chatsjanov staat op de zestiende plaats. In de eerste set waren de twee tennissers aan elkaar gewaagd en liep het uit op een tiebreak. Daarin was Chatsjanov met 7-4 te sterk. Op 2-2 in de tweede set brak de 26-jarige Rus de servicebeurt van de twee jaar jongere Griek en dat was genoeg om de winst binnen te halen.

De als eerste geplaatste Spanjaard Carlos Alcaraz rekende in twee sets af met de Amerikaan Tommy Paul. In beide sets had de nummer 1 van de wereld genoeg aan één break. Na 1 uur en 36 minuten maakte de 19-jarige Spanjaard het op zijn eerste matchpoint af.

SC Cambuur zegt contract zeven spelers op en licht optie Uldrikis

17:32 uur SC Cambuur heeft van zeven spelers uit de selectie het contract formeel opgezegd. Het gaat om Calvin Mac-Intosch, Doke Schmidt, Jamie Jacobs, Mitchel Paulissen, David Sambissa en Robin Maulun. Van Maxim Gullit wordt de optie voor nog een seizoen niet gelicht.

De club uit Leeuwarden laat weten dat dit zeker niet in alle gevallen een definitief einde van de samenwerking hoeft te betekenen. „De deur staat in meerdere gevallen nog open en vervolggesprekken daaromtrent zullen op een later moment volgen”, meldt Cambuur.

Van aanvaller Roberts Uldriķis en doelman Brett Minnema is de optie van nog een seizoen in het contract wel gelicht. Beide spelers staan hierdoor nog tot de zomer van 2024 onder contract in Leeuwarden.

Ook van trainers Pascal Bosschaart, Martijn Barto en Peter van der Vlag is het contract opgezegd. Voor zowel assistent-trainer Barto als keeperstrainer Van der Vlag geldt dat zij binnen afzienbare tijd een nieuw voorstel kunnen verwachten, meldt de Friese club. Bosschaart liet eerder dinsdag weten Cambuur aan het einde van het seizoen te verlaten.

Go Ahead - RKC na afgelasting door sneeuw op 19 april ingehaald

17:19 uur De competitiewedstrijd Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk wordt op woensdagavond 19 april (18.45) uur ingehaald. Het duel werd op vrijdagavond 10 maart op het laatste moment afgelast omdat het veld in Deventer door de sneeuwval onbespeelbaar was.

Scheidsrechter Jochem Kamphuis besloot pas vlak voor de aftrap dat het duel geen doorgang zou vinden. Eerder op de avond had hij nog geconcludeerd dat het wel verantwoord was om de wedstrijd door te laten gaan.

De late afgelasting leidde tot ongenoegen bij het publiek, dat op de tribunes al klaar zat voor de wedstrijd. De spelers van beide clubs zochten de supporters op om uit te leggen dat het niet mogelijk was om veilig te voetballen op het sneeuwveld.

Blatter niet vervolgd voor ’crimineel mismanagement’ FIFA Museum

16:19 uur Voormalig FIFA-voorzitter Joseph Blatter wordt niet vervolgd voor „crimineel mismanagement” met betrekking tot het FIFA Museum. Volgens het openbaar ministerie is niet bewezen dat er onder Blatter wanbeleid is gevoerd en is het onderzoek gestopt.

De FIFA deed in december van 2020 aangifte tegen Blatter en drie andere functionarissen. Het vorige FIFA-bestuur stopte een kleine 130 miljoen euro in de renovatie en inrichting van het gebouw dat niet in bezit is van de FIFA en ging een langdurige huurovereenkomst aan tegen ongunstige tarieven in vergelijking met de marktprijzen. Die zou de voetbalbond tot het einde van de huurovereenkomst, in 2045, ruim 330 miljoen euro kosten.

Blatter wordt echter niet vervolgd. „Er kon echter geen strafrechtelijk relevante misstand in de zin van plichtsverzuim worden vastgesteld”, liet het Openbaar Ministerie dinsdag weten.

Blatter, 87 jaar oud inmiddels, was van 1998 tot 2015 voorzitter van de FIFA. Sinds 2016 is Gianni Infantino de voorzitter van de mondiale voetbalbond.

Heerenveen maakt seizoen af zonder verdediger Van Aken

16:21 uur Sc Heerenveen kan dit seizoen niet meer beschikken over Joost van Aken. De verdediger heeft tijdens de interlandperiode een knieblessure opgelopen. Dat is gebeurd tijdens een oefenwedstrijd tegen Vitesse.

De 28-jarige Van Aken deed dit seizoen in vijftien wedstrijden mee, waarvan elf keer als basisspeler. Hij keerde ruim een jaar geleden terug in Friesland, waar hij zijn loopbaan begon.

Eerste training Tuchel bij Bayern voor kleine groep

14:59 uur Thomas Tuchel heeft dinsdag voor het eerst de training geleid bij Bayern München. Dat deed de opvolger van de vorige week ontslagen Julian Nagelsmann met een kleine groep, waarin onder anderen de Duitse internationals die dinsdag tegen België aantreden en Daley Blind en Matthijs de Ligt, die maandag met Oranje tegen Gibraltar voetbalden, ontbraken.

De niet voor de Duitse ploeg geselecteerde spelers als Thomas Müller en Leroy Sané waren er wel bij, met nog elf anderen. Bayern speelt zaterdag thuis tegen Borussia Dortmund, een klassieker in de Bundesliga.

Tuchel volgde de verrichtingen van de spelers aandachtig maar zwijgzaam. Slecht de eerste 15 minuten van de training waren toegankelijk voor media. Die zagen Eric Maxim Choupo-Moting, een oude bekende van Tuchel, deelnemen aan de warming-up. De Kameroener had wegens rugproblemen de interlandperiode met zijn land laten schieten. Jamal Musiala trainde individueel. Het toptalent meldde zich vorige week af voor de Duitse ploeg wegens een spierblessure.

Bekerduel Spakenburg - PSV uitverkocht

14:16 uur De wedstrijd in de halve finales van de KNVB-beker tussen sv Spakenburg en PSV is uitverkocht.

Maandagavond gingen de laatste kaarten in de verkoop. De toegangsbewijzen werden in gedeelten aan de man gebracht. Het eerste deel van de kaarten werd half maart verkocht. Dat zorgde toen voor lange rijen op het voetbalcomplex De Westmaat. Het stadion wordt voor het duel met PSV uitgebreid met tijdelijke tribunes, waardoor zo’n 6000 toeschouwers aanwezig kunnen zijn. PSV heeft 300 kaarten voor de wedstrijd gekregen.

De wedstrijd tegen PSV staat op 4 april op het programma.

Assistent-trainer Bosschaart gaat weg bij SC Cambuur

13:50 uur Pascal Bosschaart vertrekt aan het einde van het seizoen bij SC Cambuur, waar hij momenteel assistent is van hoofdtrainer Sjors Ultee. Dat meldt de oud-voetballer van onder meer FC Utrecht, Feyenoord en ADO Den Haag op Instagram. Bosschaart was ook tweemaal actief als interim-hoofdcoach nadat toenmalig trainer Henk de Jong wegens gezondheidsproblemen moest afhaken.

„Na een viertal zeer mooie en leerzame jaren waarin ik me professioneel heb kunnen ontwikkelen, verlaat ik Cambuur aan het einde van dit seizoen”, schrijft Bosschaart (43) op Instagram. Met de Friese club wacht een zware strijd tegen degradatie. Cambuur staat laatste met nog acht duels voor de boeg.

Spurs is verdediger Emerson door knieblessure kwijt

12:52 uur Tottenham Hotspur is verdediger Emerson Royal enige tijd kwijt. De Braziliaanse international heeft zaterdag in een oefenduel van zijn land met Marokko een knieblessure opgelopen. De club uit de Premier League meldde dinsdag dat Emerson een operatie moet ondergaan.

Emerson (24) liep de blessure op in de extra tijd. Brazilië verloor in Tanger met 2-1. „We kunnen bevestigen dat Emerson een blessure aan de meniscus van zijn linkerknie heeft opgelopen”, meldde Tottenham. „Hij zal worden geopereerd, waarna hij met onze medische staf aan zijn revalidatie begint.”

Tottenham, dat een vervanger zoekt voor de ontslagen trainer Antonio Conte, neemt het in april op tegen Liverpool, Manchester United en Newcastle United in de strijd om een plaats in de top 4 van de Premier League. De Spurs staan vierde met 2 punten meer dan Newcastle, dat nog wel twee duels moet inhalen.

Schaatsster Pien Hersman krijgt kans bij Team IKO

12:30 uur Pien Hersman heeft een contract getekend voor drie jaar bij Team IKO. De 19-jarige sprintster komt over van het KNSB Talent Team Noordwest. Ze is de dochter van oud-schaatsers Martin Hersman en Colette Zee.

„Ik ben superblij dat ik bij Team IKO de kans krijg om de stap naar de senioren te maken”, zegt Hersman, die afgelopen seizoen onder andere wereldkampioen teamsprint werd bij de junioren. „Vanaf het eerste gesprek heb ik een heel goed gevoel bij de coaches en daarom is dit voor mij de beste plek om mezelf als professioneel schaatsster te kunnen ontwikkelen.”

De ploeg ziet in Hersman een schaatsster die kan doorgroeien naar de sprinttop van Nederland. „We zijn dan ook ontzettend blij dat zo’n groot talent voor ons heeft gekozen”, aldus Team IKO in een verklaring.

UEFA kiest op 4 april locatie EK voetbal voor vrouwen in 2025

11.53 uur: De Europese voetbalunie UEFA maakt volgende week dinsdag bekend waar het EK voetbal voor vrouwen in 2025 wordt gehouden. Aanvankelijk zou dat besluit al in januari vallen, maar de UEFA wilde van ten minste een van de vier kandidaten een meer gedetailleerde financiële onderbouwing. Frankrijk, Polen, Zwitserland en de noordelijke landen Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden gezamenlijk dingen mee naar de organisatie van het toernooi.

Vorig jaar won Engeland met bondscoach Sarina Wiegman het EK in eigen land dat vanwege corona met een jaar was uitgesteld. De UEFA neemt op 4 april tijdens een congres in Lissabon een besluit.

Nederland heeft zich in een gezamenlijk bid met Duitsland en België kandidaat gesteld voor de organisatie van het WK in 2027.

Bekerfinale van voetbalsters in mei in stadion ADO Den Haag

11.06 uur: De finale om de KNVB-beker voor vrouwen vindt op 18 mei plaats in het stadion van ADO Den Haag. De teams trappen op Hemelvaartsdag om 16.00 uur af.

Het stadion van ADO Den Haag was in 2012, 2015, 2016, 2017 ook de locatie voor de eindstrijd.

De twee finalisten komen uit de halve finales die op 15 en 16 april op het programma staan. De vrouwen van ADO Den Haag nemen het op 15 april voor eigen publiek op tegen PSV. FC Twente speelt op 16 april in Eindhoven tegen Jong PSV, de verrassing van dit bekertoernooi. Loting heeft uitgewezen dat de winnaar van Jong PSV - FC Twente in de finale de thuisspelende ploeg is. Dit team mag het thuisshirt dragen.

Ajax won de beker vorig seizoen door in de finale in het Goffertstadion in Nijmegen PSV met 2-1 te verslaan.

Spanje zonder middenvelder Olmo tegen Schotland

11.02 uur: Spanje mist dinsdagavond in het EK-kwalificatieduel met Schotland Dani Olmo. De aanvallende middenvelder van RB Leipzig, zaterdag goed voor de openingstreffer in het met 3-0 gewonnen duel met Noorwegen, haakte maandag tijdens de laatste training af met fysieke klachten.

Olmo was net hersteld van een spierscheuring waardoor hij bij Leipzig anderhalve maand uit de roulatie was geweest. Met alleen twee invalbeurten op zak mocht hij zich alweer melden bij Spanje om meteen weer belangrijk te zijn. Olmo voetbalde zaterdag ruim een uur.

Jokic helpt basketballers Denver aan zege op gehavende 76’ers

De basketballers van Denver Nuggets hebben met enige moeite Philadelphia 76’ers verslagen. Nikola Jokic speelde een hoofdrol bij de thuisploeg met zijn 29e ’triple-double’ van het seizoen. De Serviër kwam tot 25 punten, 17 rebounds en 12 assists tegen een ploeg die sterspelers Joel Embiid en James Harden miste.

Embiid werd met een lichte kuitblessure aan de kant gehouden met het oog op de play-offs. Harden was er al voor het vierde duel op rij niet bij vanwege een achillespeesblessure. Zonder dat tweetal maakten de ’Sixers’ het Denver nog best lastig. De thuisploeg leidde in het vierde kwart met 20 punten, maar zag die marge na een slechte periode en een dunk van Montrezl Harrell slinken tot 3 punten met nog een halve minuut op de klok. Twee door Jeff Green benutte vrije worpen bezorgden Denver, de koploper in de westelijke divisie, toch de winst. Philadelphia staat derde in de oostelijke divisie en is ook al zeker van de play-offs.