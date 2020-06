Sport Kort: Bulgaarse fans hebben moeite met coronaregels

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Bulgaarse fans nemen het niet zo nauw met de coronamaatregelen. Ⓒ Reuters

Voetbal: Bulgaarse supporters nemen het niet zo nauw met de coronaregels

00.40 uur: De herstart van de Bulgaarse voetbalcompetitie na een coronapauze van bijna drie maanden is niet zonder wanklank verlopen. De regering had toestemming gegeven om onder bepaalde voorwaarden meteen maar publiek toe te laten. De toeschouwers bij de eerste twee duels van het restant van het seizoen hielden zich echter lang niet allemaal aan het gezondheidsprotocol.

Op televisiebeelden valt te zien dat in sommige stadionvakken de bezoekers dichter op elkaar zaten dan wat er in de voorschriften stond vermeld: per rij mocht om de drie stoeltjes er slechts één bezet zijn. Daarmee zou de gebruikte stadioncapaciteit ongeveer op de maximaal toegestane 30 procent uitkomen, maar de veilige afstand tot elkaar werd in beide stadions zeker niet op alle tribunes in acht genomen.

Roeien: Lanz en Souwer verlaten roeiselectie

20.04 uur: Monica Lanz heeft haar topsportloopbaan beëindigd. Ze kiest voor haar maatschappelijke carrière, als junior-onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Lanz behoorde vanaf najaar 2013 tot de nationale selectie. Sindsdien nam de roeister van Triton deel aan alle WK’s. Bij de Olympische Spelen van Rio 2016 was Lanz actief in de acht die in de finale op de zesde plaats eindigde.

Lanz (29) stond voor de Olympische Spelen van Tokio 2020 eveneens op de nominatie voor een plek in de acht. Door het uitstel met een jaar vanwege de coronacrisis komt er voor haar geen tweede deelname aan de Zomerspelen meer. Sophie Souwer (32) verlaat de Nederlandse roeiselectie eveneens. Ze verhuist volgens plan naar Zwitserland om daar als verloskundige aan de slag te gaan.

Snooker: O’Sullivan zegeviert mét coronalook

19.32 uur: Amper 40 minuten had Ronnie O’Sullivan nodig om zijn eerste ’after corona’ partij snooker met 3-0 te winnen.

Kishan Mirani had weinig verweer tegen The Rocket, die de drie maanden verplichte rust gebruikt heeft om zich een snor aan te meten.

O’Sullivan liet in deze partij zien dat hij het spelen heeft gemist en liep weer in zijn bekende hoog tempo rond de snookertafel en hoefde vanwege de geringe tegenstand niet eens zijn beste snooker te laten zien.

Vrijdagavond, in zijn derde en laatste partij in de poule tegen Chris Wakelin, kan hij meer tegenstand verwachten.

Voetbal: In Vietnam speelt men alweer voor volle tribunes

18.18 uur: Voor vrijwel volle tribunes is het voetbal in de hoogste klasse van Vietnam vrijdag hervat. De autoriteiten achten de kans op besmetting met het coronavirus dusdanig klein, dat bij sommige wedstrijden 30.000 toeschouwers werden toegelaten, zonder al te veel restricties van social distancing.

Momenteel zijn er in het land geen doden te betreuren en zijn er officieel nog geen vierhonderd besmettingen. Om zo snel mogelijk de samenleving en de economie weer op gang te krijgen zijn veel beperkende maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan opgeheven.

Aan de toeschouwers werd wel gevraagd beschermende maskers te dragen en bij aankomst in het stadion hun handen te wassen. Ook werd gecontroleerd of er mensen met koorts waren. In Vietnam werd al snel na de uitbraak van de crisis op grote schaal getest en werden zieke mensen in quarantaine geplaatst.

Het voetbal in Vietnam was in maart stilgelegd.

Atletiek: Topatlete Naser voorlopig geschorst wegens missen dopingtest

15.20 uur: De atlete Salwa Eid Naser uit Bahrein is voorlopig geschorst nadat ze zich niet beschikbaar had gesteld voor een dopingtest. Dat meldt de Athletics Integrity Unit (AIU). De wereldkampioene op de 400 meter dreigt daarmee voor een langere tijd te worden uitgesloten van wedstrijden. Naser veroverde vorig jaar in Doha de wereldtitel in een tijd van 48,18, de derde tijd ooit gelopen op de 400 meter.

„De AIU heeft Salwa Eid Naser een voorlopige schorsing opgelegd voor fouten in haar whereabouts, een overtreding van de antidopingregels van wereldatletiekbond World Athletics”, meldt de AIU op de website.

De 22-jarige Naser werd geboren in Nigeria, maar koos in 2014 voor Bahrein nadat ze zich ook tot de islam had bekeerd. Op de WK van 2017 in Londen pakte ze al het zilver op de 400 meter.

Volgens de regels betekent elke combinatie van drie gemiste tests of fouten in de whereabouts binnen twaalf maanden een overtreding van de dopingregels. Atleten kunnen daarop voor twee jaar worden geschorst met een minimumstraf van een jaar schorsing, afhankelijk van de aard van de overtreding.

Wielrennen: Organisator rekent nog op NK tijdrijden

15.17 uur: Organisator Wim Jansen hoopt binnenkort een datum te kunnen melden waarop het Nederlands kampioenschap tijdrijden kan plaatsvinden. De nationale titelstrijd zou aanvankelijk in juni in Emmen plaatsvinden maar de maatregelen tegen het coronavirus voorkwamen dat. „We zijn met de gemeente Emmen in gesprek om een geschikte datum te vinden, maar zijn uiteraard in grote mate afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen”, zegt Jansen.

Jansen kwam deze week met wielerbond KNWU overeen dat zijn bureau Jansen Event Sportmanagement ook de komende drie jaar de nationale titelstrijd zal organiseren. „Het afgelopen decennium is door ons veel ervaring opgedaan met de organisatie van tijdritten. Te denken valt aan eerdere twee edities van het NK tijdrijden in Emmen (2015 en 2012) en de topcompetitie-tijdritten in Emmen en Vaals. Op de edities na 2020 is momenteel nog geen locatie te plakken, maar wel zijn er positieve gesprekken gaande met enkele kandidaat-gemeenten.”

Mocht er dit jaar nog een datum worden gevonden dan ligt die in ieder geval na 1 september.

Voetbal: Gravenberch vervolgt voetballoopbaan bij Sparta

14.22 uur: Sparta Rotterdam heeft voormalig jeugdinternational Danzell Gravenberch voor het komende seizoen vastgelegd. De 26-jarige aanvaller kwam sinds januari uit voor FC Dordrecht totdat de coronacrisis een einde maakte aan de competitie.

Gravenberch doorliep de jeugdopleiding van Ajax en voetbalde vervolgens bij onder meer NEC, het Engelse Reading en het Belgische Roeselare. In januari tekende hij voor FC Dordrecht, waar hij in acht wedstrijden tot twee treffers kwam.

„Danzell is een jongen die een goede opleiding heeft gehad en nu bereid is alles te geven voor een nieuwe kans op het hoogste niveau”, zegt Henk van Stee, directeur voetbalzaken van de Rotterdamse eredivisionist.

„Bij FC Dordrecht heeft hij na de winterstop als aanvaller, die hij van origine ook was, indruk gemaakt met zijn spel en fysieke inbreng. Dat zijn kwaliteiten die we in onze selectie kunnen gebruiken.”

Voetbal: Hofs krijgt andere functie bij Vitesse

10.58 uur: Oud-voetballer Nicky Hofs krijgt een andere functie bij Vitesse. De Arnhemse eredivisionist haalt hem van het eerste elftal af, waar hij drie jaar bij betrokken was als assistent-trainer. Hofs (37) gaat nu als eindverantwoordelijke aan de slag bij Vitesse Onder 21, voorheen Jong Vitesse. Hij zal de training en coaching verzorgen samen met Tim Cornelisse, die afgelopen seizoen Vitesse O16 trainde.

Hofs en Cornelisse werkten in december 2019 kort samen als assistent-trainers, toen Joseph Oosting interim-hoofdtrainer was van de A-selectie.

„Ik zit volop in mijn ontwikkeling als trainer”, zegt Hofs. „Ik heb een doel voor ogen en ben mij ervan bewust dat ik zo veel mogelijk ervaring moet opdoen. Hoewel ik enorm genoten heb van mijn werk bij het eerste elftal, wilde ik graag weer een eigen team gaan trainen. Dat heb ik nu nodig voor mijn ontwikkeling.”

Voetbal: Australiër Muscat nieuwe coach Sint-Truiden

10.57 uur: De Belgische voetbalclub Sint-Truiden, kortweg STVV, heeft een nieuwe trainer. De Australiër Kevin Muscat volgt de Sloveen Milos Kostic op, met wie eerder deze week de samenwerking werd beëindigd. De 47-jarige voormalige international was sinds de winterstop al als adviseur aan Sint-Truiden verbonden.

De rol als adviseur was een noodgreep want Muscat was naar Sint-Truiden gehaald om te coachen. Toen bleek dat zijn Australische trainersdiploma niet voldeed aan de eisen van de Europese voetbalbond UEFA kwam Kostic in beeld. Hij sloot het vanwege de coronacrisis voortijdig afgebroken seizoen af als twaalfde. Inmiddels zijn de papieren van Muscat, die in zijn vaderland Melbourne Victory jarenlang coachte, wel in orde.

IJshockey: Spelers NHL mogen weer het ijs op

08.06 uur: De ijshockeyers uit de Amerikaanse topcompetitie NHL mogen vanaf maandag weer het ijs op. Dan begint de tweede fase van het stappenplan dat moet leiden tot hervatting van het seizoen. De clubs mogen hun trainingsfaciliteiten op 8 juni weer openen.

In kleine groepjes van maximaal zes spelers tegelijk mogen de ijshockeyers gaan trainen, ook op het ijs. Dat gebeurt allemaal op vrijwillige basis. De spelers die het nog niet zien zitten, hoeven niet naar de club te komen. De organisatie van de NHL heeft de clubs opgedragen om hun spelers medisch te onderzoeken.

De grootste ijshockeycompetitie ter wereld werd net als de NBA (basketbal) en MLS (voetbal) in maart stilgelegd vanwege het coronavirus. Vorige week onthulde de NHL het plan om bij de hervatting van het seizoen direct te beginnen met de play-offs. Daar zouden dan 24 in plaats van 16 teams aan mogen meedoen. Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, zouden alle wedstrijden in slechts twee steden worden gehouden. De gesprekken tussen de NHL en de spelersvakbond daarover lopen nog.