Sport Kort: Hofs niet meer actief bij eerste elftal Vitesse

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Hofs krijgt andere functie bij Vitesse

10.58 uur: Oud-voetballer Nicky Hofs krijgt een andere functie bij Vitesse. De Arnhemse eredivisionist haalt hem van het eerste elftal af, waar hij drie jaar bij betrokken was als assistent-trainer. Hofs (37) gaat nu als eindverantwoordelijke aan de slag bij Vitesse Onder 21, voorheen Jong Vitesse. Hij zal de training en coaching verzorgen samen met Tim Cornelisse, die afgelopen seizoen Vitesse O16 trainde.

Hofs en Cornelisse werkten in december 2019 kort samen als assistent-trainers, toen Joseph Oosting interim-hoofdtrainer was van de A-selectie.

„Ik zit volop in mijn ontwikkeling als trainer”, zegt Hofs. „Ik heb een doel voor ogen en ben mij ervan bewust dat ik zo veel mogelijk ervaring moet opdoen. Hoewel ik enorm genoten heb van mijn werk bij het eerste elftal, wilde ik graag weer een eigen team gaan trainen. Dat heb ik nu nodig voor mijn ontwikkeling.”

Voetbal: Australiër Muscat nieuwe coach Sint-Truiden

10.57 uur: De Belgische voetbalclub Sint-Truiden, kortweg STVV, heeft een nieuwe trainer. De Australiër Kevin Muscat volgt de Sloveen Milos Kostic op, met wie eerder deze week de samenwerking werd beëindigd. De 47-jarige voormalige international was sinds de winterstop al als adviseur aan Sint-Truiden verbonden.

De rol als adviseur was een noodgreep want Muscat was naar Sint-Truiden gehaald om te coachen. Toen bleek dat zijn Australische trainersdiploma niet voldeed aan de eisen van de Europese voetbalbond UEFA kwam Kostic in beeld. Hij sloot het vanwege de coronacrisis voortijdig afgebroken seizoen af als twaalfde. Inmiddels zijn de papieren van Muscat, die in zijn vaderland Melbourne Victory jarenlang coachte, wel in orde.

IJshockey: Spelers NHL mogen weer het ijs op

08.06 uur: De ijshockeyers uit de Amerikaanse topcompetitie NHL mogen vanaf maandag weer het ijs op. Dan begint de tweede fase van het stappenplan dat moet leiden tot hervatting van het seizoen. De clubs mogen hun trainingsfaciliteiten op 8 juni weer openen.

In kleine groepjes van maximaal zes spelers tegelijk mogen de ijshockeyers gaan trainen, ook op het ijs. Dat gebeurt allemaal op vrijwillige basis. De spelers die het nog niet zien zitten, hoeven niet naar de club te komen. De organisatie van de NHL heeft de clubs opgedragen om hun spelers medisch te onderzoeken.

De grootste ijshockeycompetitie ter wereld werd net als de NBA (basketbal) en MLS (voetbal) in maart stilgelegd vanwege het coronavirus. Vorige week onthulde de NHL het plan om bij de hervatting van het seizoen direct te beginnen met de play-offs. Daar zouden dan 24 in plaats van 16 teams aan mogen meedoen. Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, zouden alle wedstrijden in slechts twee steden worden gehouden. De gesprekken tussen de NHL en de spelersvakbond daarover lopen nog.