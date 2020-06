Sport Kort: IJshockeyers uit NHL mogen weer het ijs op

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

IJshockey: Spelers NHL mogen weer het ijs op

08.06 uur: De ijshockeyers uit de Amerikaanse topcompetitie NHL mogen vanaf maandag weer het ijs op. Dan begint de tweede fase van het stappenplan dat moet leiden tot hervatting van het seizoen. De clubs mogen hun trainingsfaciliteiten op 8 juni weer openen.

In kleine groepjes van maximaal zes spelers tegelijk mogen de ijshockeyers gaan trainen, ook op het ijs. Dat gebeurt allemaal op vrijwillige basis. De spelers die het nog niet zien zitten, hoeven niet naar de club te komen. De organisatie van de NHL heeft de clubs opgedragen om hun spelers medisch te onderzoeken.

De grootste ijshockeycompetitie ter wereld werd net als de NBA (basketbal) en MLS (voetbal) in maart stilgelegd vanwege het coronavirus. Vorige week onthulde de NHL het plan om bij de hervatting van het seizoen direct te beginnen met de play-offs. Daar zouden dan 24 in plaats van 16 teams aan mogen meedoen. Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, zouden alle wedstrijden in slechts twee steden worden gehouden. De gesprekken tussen de NHL en de spelersvakbond daarover lopen nog.