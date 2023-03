De Bruyne sneert naar oud-bondscoach: ’Als we juist staan, komt de kwaliteit naar boven’

„Het was een oefenwedstrijd, maar toch was het belangrijk om tegen dit Duitsland te winnen”, aldus De Bruyne. „Je ziet dat de jonge spelers ons nieuwe energie geven. Ze komen nu naar hier met het gevoel dat ze kansen zullen krijgen en ze vechten voor de nationale ploeg. Als alle spelers op de juiste plaats staan, dan komt de kwaliteit naar boven.”

Het was nog subtiel, maar toch een steek richting Roberto Martinez. De nieuwe bondscoach Domenico Tedesco heeft direct voor een nieuw elan gezorgd. „Hij legt andere accenten”, klonk het nog. „Het nieuwe systeem zorgt ervoor dat we hoger druk kunnen zetten en de bal sneller kunnen veroveren. Dan ben je vlugger opnieuw in balbezit en dat is de bedoeling van onze trainer. Zijn manier van spelen zit er al een beetje in. We waren heel goed in het eerste halfuur, waarbij we de ruimtes en de vrije man vonden, en daarna liep het iets minder. Dat is ook logisch tegen dit Duitsland, maar het is knap om te zien dat we zo goed kunnen zijn. We hebben nog maar acht dagen samen getraind en er zijn al veel positieve punten. We hebben samen ook goed verdedigd.”

Voor rust beslissen

„Ja, ik ben tevreden na deze twee overwinningen”, zei de bewierookte bondscoach Tedesco na afloop bij VTM nadat de Belgen vrijdag de EK-kwalificatie al begonnen met 0-3 winst tegen Zweden. „Niet alleen met het resultaat, maar ook met de manier waarop we speelden. Zeker in de eerste helft. De eerste 30, 35 minuten waren erg goed. Alleen hadden we de wedstrijd in de eerste helft al moeten afmaken”, is Tedesco eerlijk.

„Ik wilde dat mijn spelers moedig voor de dag kwamen, dat we vooruit speelden en dat we de bal opeisten, ook als Duitsland ons onder druk zette. We hebben er de spelers voor. We moeten in onze eigen sterktes geloven, maar we moeten de kwaliteit die we brengen 90 minuten lang volhouden. En dat is het probleem”, gaat Tedesco verder. „In de tweede helft vielen we te ver terug, dat was niet volgens plan. We wilden ook dan vooruit blijven spelen. We maakten wat fouten. We moeten de kwaliteit dus langer vasthouden.”

Bekijk ook: Kevin De Bruyne leidt België langs Duitsland in oefenduel

„De spelers hebben kwaliteiten, ze kunnen hier vrijuit spelen en mogen fouten maken. Het belangrijkste is dat ze zich ontwikkelen als ploeg en als individu. We moeten hen daarin helpen en begeleiden. Ik ben heel tevreden over spelers als Johan Bakayoko en Roméo Lavia. We moeten hen verder ondersteunen. Net zoals nog vele anderen in België. Maar nu moeten we hard blijven werken tot juni”, aldus Tedesco, die dan in het kader van de EK-kwalificatie duels met Oostenrijk en Estland op het menu heeft staan.

(Bron: Het Nieuwsblad)