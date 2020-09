Voetbalster Sherida Spitse kan niet mee met Oranje naar Rusland

Noorwegen kent geen vrijstelling van quarantaine voor sporters die terugkeren uit Rusland. Hierdoor zou de 178-voudig international bij terugkomst van de interland verplicht tien dagen in quarantaine moeten.

De FIFA heeft in samenspraak met de Europese bond UEFA bepaald dat clubs vanwege de coronacrisis invitaties voor hun spelers kunnen weigeren. Dit is het geval wanneer hen bij terugkeer een verplichte quarantaine van meer dan vijf dagen te wachten staat. Ook als een dergelijke quarantaineperiode bij terugkeer van een interland is vereist, kan dat voor clubs reden zijn de geselecteerde spelers niet af te staan.

Spitse sluit na de interland in Rusland nog wel aan bij Oranje voor het tweede deel van de trainingsstage in Zeist. Bondscoach Wiegman had uit voorzorg al een 24e speelster toegevoegd aan de Oranjeselectie voor de ontmoeting met Rusland en roept daarom geen vervanger op voor de afwezige middenvelder.