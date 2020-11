Ryan Babel wacht in apart hotel op uitslag coronatest

Babel kwam zondagavond met de andere spelers van het Nederlands elftal aan in de Johan Cruijff ArenA voor het duel met Bosnië en Herzegovina (3-1), maar meldde de bondsarts dat hij hoofdpijn had en zich niet zo lekker voelde. Daarom werd besloten Babel terug te sturen naar Zeist, waar hij een (positieve) sneltest onderging.

Disndag zal bekend worden of hij daadwerkelijk positief is op Covid-19. In dat geval is het alleen mogelijk om met een privévlucht terug te vliegen naar Istanbul. Dat is weer geen optie voor de voetbalbond. Dus heeft de KNVB vast een tijdelijk onderkomen voor hem geregeld, om eventueel in quarantaine te gaan en uit te zieken. Daar wacht hij nu ook op de uitslag van de test.

Bij een negatieve uitslag kan hij – zo vertelde bondscoach Frank de Boer na het duel met Bosnië en Herzegovina – gewoon naar Polen.

