Luckassen verrast: ’Hij heeft alle voorwaarden’

PSV-trainer Mark van Bommel tijdens de oefenwedstrijd tegen OGC Nice aan het einde van het trainingskamp in Zwitserland. Ⓒ ANP

VERBIER/VEVEY - De verrassing van het trainingskamp van PSV in Zwitserland zat hem in de laatste uren. Derrick Luckassen, de man die op de nominatie staat om te vertrekken uit Eindhoven, was tegen OGC Nice (3-1 verlies) misschien wel de meest opvallende speler bij de ploeg van Mark van Bommel. De zoektocht naar een rechter centrale verdediger geniet absolute topprioriteit binnen de club, maar zijn optreden zorgt wellicht voor wat rust richting de snel naderende duels met FC Basel.