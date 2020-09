Sepp van den Berg scoort voor winnend Liverpool

Blackpool, dat uitkomt op het derde niveau in Engeland, stond na een half uur met 2-0 voor op Anfield en ging ook met een voorsprong de rust in. In de tweede helft wist Liverpool de krachtsverhoudingen echter tot uitdrukking te brengen op het scorebord.

Sepp van den Berg maakte het laatste doelpunt van de ’Reds’. De 18-jarige verdediger, oud-speler van PEC Zwolle en jeugdinternational van Oranje, was direct na rust in het veld gebracht door manager Jürgen Klopp.

Basisplaats Hoever

De Duitse trainer moest het tegen Blackpool doen zonder heel wat internationals, onder wie Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. Klopp kon voorin wel beschikken over zijn ’supertrio’ Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané. Ki-Jana Hoever, het andere 18-jarige Nederlandse talent van Liverpool, had een basisplaats als rechtsback.

Liverpool start de Premier League volgende week zaterdag met een thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde Leeds United. De Engelse kampioen verloor vorige week de strijd om het Community Shield via strafschoppen van FA Cup-winnaar Arsenal.