Oranje staat op negen plekken vast

WK voetbal

Oranje traint met volledige selectie in Doha: ook Depay en Dumfries doen mee

Het Nederlands elftal is met een volledige selectie begonnen aan een avondtraining in Doha. Bondscoach Louis van Gaal verscheen om 17.00 uur Nederlandse tijd (in Qatar is het twee uur later) met al zijn 26 internationals op veld nummer 6 van de Qatar University.