Cruijff wijst Groenen de weg

Jackie Groenen speelt bij Oranje altijd met rugnummer 14. Ⓒ Reuters

Jackie Groenen werd dinsdag gepresenteerd als nieuwe ambassadrice van de Johan Cruyff Foundation. A match made in heaven, zouden de Engelsen zeggen. De 25-jarige Oranje Leeuwin is al van jongs af aan van de legendarische Nummer 14. In aanloop naar het WK voetbal van afgelopen zomer sprak ze met verslaggever Lars van Soest over haar band met Cruijff. Lees het interview hieronder.