Newgarden wint chaotische Indy 500, Van Kalmthout tiende

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

De eerste bocht bij de Indy Car 500 voor de coureurs. Ⓒ ANP/HH

Josef Newgarden heeft voor de eerste keer in zijn loopbaan de legendarische Indy 500 geworden. De Amerikaanse coureur, IndyCar-kampioen in 2017 en 2019, nam in de allerlaatste ronde de leiding over.