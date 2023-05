Rinus van Kalmthout na tiende plek Indy 500: ’Excuses voor dat incident’

Rinus van Kalmthout startte de race na een ook al bloedstollende kwalificatie vanaf de tweede plek en eindigde uiteindelijk als tiende. De coureur uit Hoofddorp deed aanvankelijk volop mee om de zege, maar tijdens een pitstop in de 97e ronde ging het helemaal mis. Van Kalmthout, in Amerika beter bekend als VeeKay, spinde en reed vervolgens tegen Alex Palou aan. De Nederlander kreeg een straf en viel ver terug, maar wist dus nog wel flink naar voren te rijden.

Het was zeker niet het laatste incident in Indianapolis. Het publiek kwam met de schrik vrij na een enorme crash van Kyle Kirkwood, die op Felix Rosenqvist knalde. Een rondvliegend wiel raakte vervolgens geen van de toeschouwers, maar kwam buiten het circuit tegen een geparkeerde auto aan.

Na weer een rode vlag was er uiteindelijk nog maar één ronde te racen. Marcus Ericsson, de winnaar van vorig jaar, trok de boel in gang maar kon de eerste positie niet behouden. Newgarden profiteerde van de slipstream en reed uiteindelijk naar de zege.

„Een fout en je ligt eruit. Dat is wat deze race zo zwaar maakt”, reageerde Van Kalmthout op Twitter. ’Veekay’ was nog wel vanaf de eerste rij begonnen, nadat hij zich als tweede had gekwalificeerd. Hij reed enige tijd aan de leiding, maar liep door zijn botsing met Palou tegen een straf aan. Bij terugkeer in de wedstrijd lag hij 28e. „En tiende op het einde. Ik ben trots hoe we nog naar voren zijn gereden”, dankte hij zijn team Ed Carpenter Racing. Ook was er nog een boodschap voor Palou. „Excuses voor dat incident”, aldus Van Kalmthout.