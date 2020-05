FIFA organiseert benefietduel voor steun tegen corona

De opbrengst wordt beschikbaar gesteld aan onder meer organisaties die werken aan de ontwikkeling van technieken die de medische zorg en behandeling van Covid-19 toegankelijker en beter moeten maken.

„Het is onze verantwoordelijkheid solidariteit te tonen met de samenleving en om alles te doen waarmee we kunnen helpen in de strijd tegen deze pandemie”, zegt FIFA-voorzitter Gianni Infantino. „We hebben al bijgedragen met eerder campagne’s en we hebben een donatie gedaan. Nu gaan we een wedstrijd organiseren die gaat bijdragen aan de wereldwijde inzamelingsacties. We doen dit zo gauw de gezondheidssituatie dit toelaat, ook al gaat dit nog een paar maanden duren.”

De FIFA wil op korte termijn meer laten weten over het plan.