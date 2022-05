Premium Het beste van De Telegraaf

Laatste drie jaar opeenstapeling van ellende Komt Dumoulin deze knock-out nog te boven?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Dumoulin stapte zaterdag af. Ⓒ ANP/HH

Het rampzalige seizoen van Tom Dumoulin heeft in de Ronde van Italië een nieuw dieptepunt bereikt. Na amper vijftig kilometer ploeteren in de veertiende etappe moest de 31-jarige Maastrichtenaar opgeven met ’fysieke klachten’, zo meldde zijn ploeg Jumbo-Visma. Na alle ellende van de laatste jaren is het de vraag of Dumoulin deze knock-out nog wel te boven komt?