Spinnende Lewis Hamilton zorgt voor rode vlag

Verstappen zat de hele vrijdag achter het stuur van de nieuwe auto van Red Bull Racing, reed 139 rondjes en was ook de snelste van de dag. Dat laatste was van ondergeschikt belang, de Nederlander was vooral blij dat hij een compleet programma kon afwerken zonder problemen.

Zijn nieuwe teamgenoot Pérez rijdt de hele zaterdag en zondagochtend, waarna Verstappen afsluit. Zaterdag komt ook Alonso in actie namens Alpine. De Spanjaard is naar eigen zeggen helemaal hersteld van een fietsongeluk, waarbij hij een gebroken kaak opliep.

Veel ogen zijn ook gericht op Mercedes, dat vrijdag kostbare tijd verloor, met name in de ochtend. Lewis Hamilton stapte zaterdagochtend in, maar spinde met ruim anderhalf uur op de klok in de eerste sessie. Hij blijf met zijn auto vaststaan in het gravel en zorgde daarmee voor een rode vlag.

Hamilton had op dat moment wel de meeste rondjes gereden (35), maar de Mercedes oogde ook op andere delen van het circuit instabiel. Maar ook andere coureurs hadden moeite om hun auto in bedwang te houden.

Tijdens de tweede testdag is het een stuk koeler dan tijdens de eerste dag, zo’n 23 graden. Vrijdag waren de omstandigheden verre van ideaal door een heuse zandstorm. Ook zaterdag wordt, zeker in de middag, veel wind verwacht.