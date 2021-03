Valtteri Bottas met snelste tijd in Bahrein, probleem Sergio Pérez snel verholpen

Mercedes maakte zaterdag veel meer kilometers dan de eerste dag, toen Bottas nauwelijks in actie kon komen vanwege een probleem met de versnellingsbak. Aan het einde van de middagsessie noteerde de Fin zijn snelste tijd.

Toch was het zeker geen vlekkeloze dag voor het topteam. Lewis Hamilton zorgde ’s ochtends voor een rode vlag na een spin in bocht 13. Ook op andere delen van het circuit oogde de Mercedes wat instabiel, al was het dus wel een stuk productiever dan op de eerste dag. Uiteindelijk reed Hamilton ’s ochtends 58 rondjes en teamgenoot Bottas na de middagpauze hetzelfde aantal. Desalniettemin heeft Mercedes na de eerste twee dagen de minste kilometers gemaakt van iedereen. Ook op zaterdag waren alleen McLaren en Aston Martin minder actief.

Pérez achter het stuur

Bij Red Bull Racing had Sergio Pérez de hele zaterdag het stuur in handen. De Mexicaan noteerde de achtste tijd van de dag en kwam tot 117 rondjes. Met nog ruim een uur te gaan in de tweede sessie verloor Pérez op het rechte stuk plots een deel van het bodywork van de auto, bij de motor, toen hij achter Nicholas Latifi reed. De monteurs van Red Bull konden het euvel vrij snel repareren, waarna Pérez de baan weer op kon. Vrijdag had Max Verstappen namens Red Bull al 139 rondjes afgelegd en de snelste tijd genoteerd.

Teams willen tijdens tests zoveel mogelijk data verzamelen en tijden zijn van ondergeschikt belang. Sebastian Vettel kon ’s ochtends nauwelijks in actie komen bij Aston Martin vanwege een probleem met de versnellingsbak. ’s Middags kwam teamgenoot Lance Stroll wel tot 71 rondjes. Fernando Alonso kwam tijdens zijn officieuze rentree voor Alpine tot 128 rondjes.

Tijdens de tweede testdag was het een stuk koeler dan tijdens de eerste dag, zo’n 23 graden. Wel waaide het nog flink, wat zorgde voor allesbehalve ideale omstandigheden. Zondag is de laatste testdag in Bahrein, twee weken later volgt de eerste race van het seizoen op hetzelfde circuit. Max Verstappen test zondagmiddag nog voor Red Bull.