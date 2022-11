Costa Rica in de Galgenwaard heerlijk hapje voor de Oranje Leeuwinnen

Zonder de vrijaf gegeven Vivianne Miedema en Jill Roord en de geblesseerden Damaris Egurrola, Lieke Martens en Kika van Es, speelde het Nederlands elftal desondanks een behoorlijke wedstrijd. Het jonge team, hier en daar aangelengd met wat routiniers, maakte een gretige indruk in een stadion dat wel eens voller heeft gezeten bij een duel van de Nederlandse vrouwen.

De wedstrijd stond in het teken van het verder inslijpen van het in oktober tegen Noorwegen geïntroduceerde 5-3-2-systeem. In tegenstelling tot het bewuste duel in Den Haag, toen de nieuwe strijdwijze door zenuwen (volgens Jonker) al na 22 minuten overboord werd gegooid, kreeg het 5-3-2 ditmaal meer kans.

Wingback Brugts

De meest opvallende positie was die van Esmee Brugts, die op de linkerflank als wingback fungeerde. Het betekende dat het groeibriljantje van Oranje als een veredelde linksbuiten naar hartenlust acties kon maken.

De eerste geslaagde dribbel van Brugts, afgeroomd met een voorzet op Victoria Pelova, leverde bijna het eerste doelpunt van de aanval op. Pelova lepelde de bal over twee tegenstanders en volleerde loeihard op doel. Daniela Solera tikte de bal knap uit haar doel, maar uit de corner die volgde bleef ze als een standbeeld op de doellijn staan. Daardoor kon captain Daniëlle van de Donk, met 1.60 meter de kleinste Leeuwin, ongehinderd de 1-0 binnenkoppen, haar 34e in dienst voor volk en vaderland.

Dominique Janssen was goed voor 2-0. Ⓒ Pro Shots

Dekselse vijf minuten

Hoewel Costa Rica wel degelijk een WK-ticket heeft weten te bemachtigen, slaagde de Latijns-Amerikaanse brigade er nauwelijks in om over de middenlijn te komen. Met nog drie doelpogingen bleef Pelova de gevaarlijkste Oranje-speelster, terwijl Brugts met gevoel in de lange hoek probeerde te krullen. Het scheelde niet veel.

Het duel met de nummer 37 van de wereld dreigde met een karige 1-0 stand de rust in te gaan, maar toen vielen er binnen vijf dekselse minuten maar liefst drie goals. Dominique Janssen tikte uit de derde corner de 2-0 langs Solera, Fenna Kalma pakte een cadeautje van Kataherine Alvarado dankbaar uit (3-0) en Brugts pegelde de 4-0 ruststand in de touwen, na een goede actie van Kerstin Casparij over de achterlijn.

Drie wissels

In de tweede helft trok Oranje wederom ten strijde, maar zonder Van de Donk, Brugts en Jackie Groenen. Zij werden vervangen door Sherida Spitse, Jill Baijings en Lynn Wilms. Het scheelde niet veel, of binnen vijf minuten was de score 5-0, nadat Marilenis Oporta bijna in eigen doel schoot. De paal redde haar.

Het bleef kansen regenen, waarbij Kalma met iets meer rust haar doelpuntenproductie in Oranje flink had kunnen opschroeven. Jonker bleef wisselen, gunde sommige speelsters nog wat speeltijd en een interland, maar gescoord werd er niet meer in Utrecht door de Leeuwinnen, die komende dinsdag in Zwolle meer tegenstand kunnen verwachten van Denemarken.