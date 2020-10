Politieman en toparbiter Makkelie slaakt noodkreet in coronatijd

Danny Makkelie met politiepet op en scheidsrechtersfluitje in de mond. Ⓒ Rene BOUWMAN

Rotterdam - Op weg naar de absolute top in het internationale voetbal loopt scheidsrechter Danny Makkelie (37) op eieren. Iedereen kent het aanstormende talent. Maar veel minder mensen weten dat hij ook operationeel expert en hulpofficier van justitie is bij het basisteam Maas en Rotte van de politie-eenheid Rotterdam, in een van de coronabrandhaarden van het land.