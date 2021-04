Blijft Feyenoord spanning de baas?

Bryan Linssen maakt het tegenstander Willem Janssen lastig. De Feyenoord-aanvaller scoort niet, maar wint met zijn ploeg wel. Ⓒ FOTO’S René Bouwman

UTRECHT - Feyenoord gaat in de laatste vijf duels van de Eredivisie een bloedstollende strijd om de vierde plaats tegemoet. In Utrecht is echter duidelijk geworden dat spelers nu al last hebben van spanning. De 2-1 zege heeft geholpen om het gat met Vitesse (nog maar twee punten nu) te verkleinen, maar het was wel de slechtste wedstrijd van het seizoen.