Sanne Wevers: ’Jammer dat onze sport kapot is gemaakt in Nederland’

Premium Sport

Epke Zonderland klaar in Tokio, maar toch tevreden: ’Echt bizar, dit voelt net zo knap als die WK-titels’

De glanzende loopbaan van Epke Zonderland is zo goed als zeker voorbij. De 35-jarige Fries is niet bepaald topfit, turnde een redelijke rekstokoefening bij de kwalificaties, maar zijn score van 13,833 was niet goed genoeg om de finale te halen. Er is nog wel kansje dat hij in oktober meedoet aan de ...