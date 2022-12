Ook nog rood voor Dumfries na afloop van verloren duel met Argentinië

„Je weet dat Nederland tegen Argentinië een verhit potje is”, zei Dumfries. „Dat je wordt uitgedaagd en dat er opstootjes komen. Je probeert elkaar te provoceren, het gaat over en weer. Ik was zelf ook bezig tijdens de strafschoppenserie. Je probeert alles te doen. Zij ook. Ik houd er niet van om naar andere spelers te wijzen, maar ik had zo mijn redenen. Of dat slim is weet ik niet. Er gebeurde iets waardoor ik reageerde.”

Lahoz gaf zes andere spelers van Oranje één keer geel, namelijk Jurriën Timber, Wout Weghorst, Memphis Depay, Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Noa Lang.

Argentinië werd zelfs met acht keer geel bestraft, voor Marcos Acuña, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Lionel Messi, Gonzalo Montiel en Germán Pezzella. Vroeg in het duel ontving ook assistent-trainer Walter Samuel geel en later in de wedstrijd ook bondscoach Lionel Scaloni.

Nederland heeft sinds 2006 al het WK-record qua kaarten in handen, samen met Portugal. In de achtste finale stuurde scheidsrechter Valentin Ivanov vier spelers weg met een rode kaart na twee keer geel. Acht andere spelers kregen één gele kaart. In totaal greep Ivanov dus twintig keer in de borstzak naar een kaart.

Bij Oranje, dat onder leiding stond van bondscoach Marco van Basten, kregen Khalid Boulahrouz en Giovanni van Bronckhorst rood en bij Portugal Costinha en Deco.