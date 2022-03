Supersub Cyriel Dessers solliciteert naar basisplek bij Feyenoord

Voetbal

Juventus boekt benauwde zege op laagvlieger Spezia

Juventus heeft in de Serie A een benauwde zege van 1-0 geboekt op het laaggeklasseerde Spezia. Spits Álvaro Morata was de maker van de enige goal. Juve handhaafde zich op de vierde plaats in de hoogste Italiaanse competitie met 53 punten, 5 minder dan koploper Internazionale.