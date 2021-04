Klaas-Jan Huntelaar (37) zet deur voor nog één jaar Schalke 04 op een kier: ’Je weet het nooit’

Met zijn doelpunt en zijn prima optreden afgelopen zaterdag in Leverkusen tegen Bayer kreeg de ’Hunter’ blijkbaar weer de smaak te pakken. Hij heeft lang moeten wachten, nu is hij terug in de Schalke-basis en toont hij zijn ’oude’ kwaliteiten. De Nederlandse spits was woensdag na de training nogal vaag over zijn toekomst, nadat hij al had aangekondigd dat hij voor de zomer zijn carrière bij Ajax zou beëindigen.

Hij is sinds januari bij Schalke, gaat hij daar door? „Ik zei dat over het einde van mijn carrière bij Ajax, nu heb ik gewoon de huidige situatie in mijn hoofd”, zegt hij aanvankelijk ontwijkend tegenover Kicker. Maar voegt er dan veelzeggend aan toe: „Je weet maar nooit ...”

Verrassend

Het zou nogal verrassend zijn als de cultspits daadwerkelijk nog één seizoen in de Tweede Bundesliga zal spelen, waarin meer fysiek spel en taai verzet te verwachten is. Toch sluit hij deze mogelijkheid niet langer categorisch uit. Zijn comeback bij die Koningsblauen is tot dusverre sinds het begin van het jaar erg onaangenaam geweest.

Door constante kuitproblemen, die hij al had meegenomen uit Amsterdam, was meedoen in eerste instantie uitgesloten. Huntelaar werkte aan zijn conditie met verschillende fysio’s, voltooide eerst twee mini-invalbeurten, en was in Leverkusen klaar voor de startopstelling.

Offensief spel

Daar hield hij het zelfs 90 minuten vol, scoorde een vermeend doelpunt, waarbij echter sprake was van buitenspel, en sloeg later zelfs schitterend toe, toen hij de bal met de borst pakte en doeltreffend uithaalde. Oude kwaliteiten dus, van de doelpuntenmaker. „Alles is oké, ik voelde me lichamelijk heel goed”, zegt de 37-jarige nu.

Klaas-Jan Huntelaar haalt doeltreffend uit tegen Leverkusen. Ⓒ ANP/HH

In wezen steunt hij het pad dat Schalke-trainer Dimitrios Grammozis heeft ingeslagen om iets meer offensief te spelen. „De wedstrijd in Leverkusen”, zei Huntelaar, „heeft ons laten zien dat we als team vooruit moeten. Je moet een zeker risico nemen, anders wordt het te makkelijk voor de tegenstander.” Hij vervolgt: „Het is nu belangrijk om de bestaande energie om te zetten in positieve, dan zouden er enkele bruikbare resultaten uit moeten springen.”

Bekijk ook: Huntelaar kan achtervolging inzetten op Lippens en Robben

De oudste Bundesliga-scorer aller tijden bij Schalke is Huntelaar, die afgelopen weekeinde Oliver Reck verving in deze ranglijst. En natuurlijk moet het niet stoppen bij deze ene goal voor Huntelaar. Misschien komen er binnenkort zelfs nog een paar bij in de Tweede Bundesliga.