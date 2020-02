Robin Haase woensdag ’s middags in actie in Ahoy

Haase kreeg van toernooidirecteur Richard Krajicek een wildcard, Goffin is als vierde geplaatst in Ahoy. Drie jaar geleden troffen de Nederlander en de Belg elkaar ook in Rotterdam en toen won Goffin in drie sets.

De dag wordt op het centercourt om 11.00 uur geopend door het Italiaanse talent Jannik Sinner, die het opneemt tegen de Moldaviër Radu Albot.

In de avondsessie maakt de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev zijn opwachting. Hij treft de Canadees Vasek Pospisil. In de tweede avondpartij spelen Grigor Dimitrov uit Bulgarije en de Canadees Felix Auger-Aliassime tegen elkaar; dat is al een partij uit de tweede ronde.