Davy Klaassen: ’Mijn prijzenhonger zal nooit zijn gestild’

Klaassen keerde terug op het oude nest en is blij met zijn prestaties. „Tevreden ben ik eigenlijk nooit, want er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Maar dat we de dubbel pakten, zorgt wel voor een glimlach op mijn gezicht.”

"Eraan herinnerd hoe fijn het is om prijzen te winnen"

Met vier landstitels, een KNVB-beker en een Johan Cruijff Schaal op zijn palmares ligt verzadiging op de loer. „Maar mijn prijzenhonger zal nooit zijn gestild. Ik ben teruggekomen om weer voor de prijzen te spelen. En ik ben er weer aan herinnerd hoe fijn dat is. Ik wil gewoon elk jaar prijzen winnen, klaar!”, aldus Klaassen, die geen spijt heeft van zijn avonturen bij Everton en Werder Bremen.

„Uiteindelijk wil elke speler een keer naar het buitenland. Maar veel spelers die bij Ajax zijn weggegaan en je daarna spreekt, zeggen dat het elders niet beter en leuker was. Het kan een les zijn voor de jonge jongens, dat ze echt eerst wat bij Ajax moeten laten zien, voordat ze weggaan.”

Bekijk ook: Dusan Tadic voetballer van het jaar

Klaassen voelt zich thuis. „Dit is de club waar ik als kind al fan van was. Die liefde zal altijd blijven. Dat ik het hele seizoen heb lopen stralen, komt ook doordat we bijna alles wonnen. Je kent me goed genoeg om te weten dat mijn gezicht ook op onweer kan staan als de resultaten tegenvallen.”

Met een punten-eeuwrecord in de Eredivisie (88) en 102 doelpunten voor kan het komend seizoen bijna niet beter. „Het doel is de schaal en de beker weer te winnen en te overwinteren in de Champions League.” Waarna hij Tadiciaans afsluit. „Het komende seizoen wij pak alles.”