Ashleigh Barty grijpt verrassend naast halve finale Australian Open

De Australische begon sterk en had minder dan een half uur nodig om de eerste set te winnen. In de tweede set plaatste ze meteen weer een break op de service van Muchova. De Tsjechische moest zich daarop laten behandelen aan een blessure, maar ze had baat bij de onderbreking want ze brak Barty terug. Ze ging steeds beter spelen, terwijl Barty steeds meer fouten ging maken. De Australische moest nogmaals haar opslag inleveren en verloor de tweede set.

Einde hoop

In de beslissende set bleef Muchova sterk spelen, terwijl Barty er maar niet in slaagde slaagde onder de druk van haar tegenstandster uit te komen. Het betekende het voorlopige einde van de hoop om Australië voor het eerst sinds 1978 (Chris O’Neil bij de vrouwen) weer eens succes in het enkelspel te bezorgen.

Muchova neemt het in de halve finale op tegen de als 22e geplaatste Amerikaanse Jennifer Brady die haar landgenote Jessica Pegula, nummer 61 van de wereld, in drie sets versloeg: 4-6 6-2 6-1.

In de andere halve finale neemt de als derde geplaatste Japanse Naomi Osaka het op tegen de 39-jarige Amerikaanse Serena Williams. Laatstgenoemde hoopt in Melbourne de Australische Margaret Court, goed voor 24 grandslamtitels, eindelijk te evenaren. Vier jaar geleden won de Amerikaanse routinier in Australië voor het laatst een grand slam. Sindsdien verloor ze liefst vier finales.