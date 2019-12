Wiegman: ’Ik wil heel graag door met Veurink’

Ook de KNVB is zeer tevreden over de manier waarop Veurink zijn werkzaamheden invult. Directeur Nico-Jan Hoogma gaat in gesprek met de coach en is voornemens om eruit te komen met de oud-trainer van de vrouwen van FC Twente.

Omdat Veurink binnen de KNVB ook in de breedte van het vrouwenvoetbal werkzaamheden verricht, kan het nog even duur voordat handtekeningen worden gezet. „Arjan is meer dan alleen een assistent, dat moet ook worden afgekaart.”

