AZ legt talent van Manchester United vast

Baars maakte in het verleden onderdeel uit van de jeugdopleiding van Ajax, waarna hij in 2017 naar United vertrok. Als speler van de Engelse topclub maakte hij zijn debuut in Oranje onder 19.

Tijdens een stageperiode in Alkmaar heeft Baars een goede indruk achtergelaten. Hij begint volgend seizoen bij Jong AZ, dat uitkomt in de Eerste Divisie.

„In de Eerst Divisie speel je tegen oudere en ervaren voetballers. Dat is heel anders dan bij jeugdvoetbal. Voor je eigen ontwikkeling is het goed te kunnen wennen aan het mannenvoetbal. Dat maakt de stap naar de eredivisie uiteindelijk gemakkelijker. Ik hoop het team zo goed mogelijk te helpen en in de toekomst te kunnen aansluiten bij AZ 1”, zei Baars.