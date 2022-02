Premium Het beste van De Telegraaf

’Ze bewoog op jonge leeftijd al fantastisch’ Oud-trainster trots op Suzanne Schulting: ’Zaadje toen geplant’

Door Marcel Vink

Suzanne Schulting (midden) was volgens haar voormalige trainster al op jonge leeftijd ’sterk in het schaatsspel’. Ⓒ Hank Prinsen

Heerenveen - Ze zat woensdagmiddag tijdens de finalerace van de 1500 meter op het puntje van haar stoel, net als tijdens de vorige ontknopingen van Suzanne Schulting op de Olympische Spelen in Peking. Marieke de Vries, de shorttracktrainster die de kleine en toen al fanatieke Groningse de eerste kneepjes van de sport bijbracht, is bijzonder trots dat de nieuwe publiekslieveling inmiddels is uitgegroeid tot de meest succesvolle Nederlandse shorttracker ooit.