PSV begint voortvarend aan competitie: thuiszege op FC Utrecht

PSV-trainer Peter Bosz stuurde dezelfde elf spelers het veld in als hij had gedaan tegen Feyenoord en Sturm Graz. Dat betekende dat de 18-jarige Isaac Babadi na zijn officiële debuut in de hoofdmacht tegen Feyenoord en zijn Europese debuut tegen Sturm Graz nu ook zijn Eredivisiedebuut maakte. Hoewel Bosz een dag eerder had aangegeven dat aanwinst Malik Tillman nog niet klaar was voor een plek in de wedstrijdselectie, had de Duits-Amerikaanse international toch een plekje gekregen op de bank. Daar zat ook Tygo Land, een getalenteerde middenvelder, die een goede indruk heeft gemaakt in de voorbereiding. In de slotminuten maakte Land, die vorig seizoen werd overgenomen van SC Heerenveen, als invaller nog zijn debuut.

Tillman zal niet lang de laatst aangetrokken versterking blijven, want PSV wil nog dit weekend de transfer van Jerdy Schouten afronden. De onderhandelingen met Bologna verlopen positief en het is de bedoeling dat de oud-speler van ADO Den Haag, Telstar en Excelsior nog dit weekend vooruitlopend op een definitief akkoord de medische keuring doorloopt. Met zijn komst is volgens Italiaanse bronnen 12 miljoen euro plus bonussen gemoeid. De middenvelder uit Hellevoetsluis stapte zaterdagavond in Bologna op het vliegtuig naar Schiphol en meldt zich zondag in Eindhoven voor de medische testen.

Ibrahim Sangaré (links) zit Mats Seuntjens op zijn hielen. Ⓒ ANP

Statistieken

De statistieken beloofden vooraf weinig goeds voor FC Utrecht, dat er om onverklaarbare redenen in het Philips Stadion al heel lang niet lekker uitkomt. In competitieverband pakten de Utrechters in 1996 voor het laatst een puntje, wat betekent dat PSV voor de ontmoeting van zaterdag 27 thuisduels op rij had gewonnen. In de Eredivisie wel te verstaan, want in 2016 won FC Utrecht onder leiding van Erik ten Hag wél voor de beker in de Eindhoven. De grote man van die 3-1 zege was Bart Ramselaar, die later voor PSV zou gaan spelen maar inmiddels al weer enkele jaren terug is in Utrecht. Zaterdagavond ontbrak hij echter door een blessure. De laatste zege van FC Utrecht in het Philips Stadion in competitieverband dateert zelfs van 1980, toen het 2-3 werd door goals van Leo van Veen, Ton de Kruijk en Gerard van der Lem.

Bekijk ook: PSV wil komst Schouten dit weekend afronden

Het enthousiasme over PSV is groot na de overtuigend optredens tegen Feyenoord en Sturm Graz, dus het Eindhovense publiek ging er eens goed voor zitten. Maar ditmaal swingde de ploeg van Bosz minder dan in de voorgaande wedstrijden. FC Utrecht zette een stevig blok neer voor het doel en daar had PSV het lastig mee, al wist de thuisploeg voldoende kansen uit te spelen om de score te openen. De eerste kans was voor de jonge Babadi, maar Vasilis Barkas lag goed in de weg.

Kansen

PSV kreeg kansen via Johan Bakayoko, Noa Lang, Joey Veerman en Luuk de Jong, maar had moeite het doel te vinden. FC Utrecht zocht de ruimte voor tegenaanvallen en heeft met Tasos Douvikas nog altijd een geweldige troef voorin. De Griekse Eredivisie-topscorer van vorig seizoen, samen met toenmalig PSV’er Xavi Simons, rekent erop nog een klapper te maken in het restant van de transferwindow, maar was in het Philips Stadion nog de gevaarlijkste man van FC Utrecht. Een schot van de Griek ging voorlangs en een acrobatische omhaal ging net naast.

Op slag van rust nam PSV toch de leiding. Ibrahim Sangaré, een van de sterkere PSV’ers deze wedstrijd, bezorgde de bal bij Noa Lang, die de bal met links in de bovenhoek poeierde en daarmee Barkas totaal verraste (1-0). De treffer van Lang was zijn eerste in de Eredivisie sinds de 2-0 tegen Sparta in het shirt van FC Twente op 1 februari 2020.

Bekijk de 1-0 van PSV - Tekst gaat verder onder de video

Bij FC Utrecht was inmiddels Taylor Booth geblesseerde uitgevallen en Bosz ruilde bij de start van de tweede helft de jeugdige Babadi in voor Ismael Saibari. Die was betrokken bij een zeer spectaculair moment vroeg in de tweede helft. Nadat Lang vrije doortocht had gekregen richting het Utrechtse doel en een stiftje gekeerd zag worden door Barkas schoot Saibari de bal vanaf een meter of 25 richting het Utrechtse doel. Met een uiterste krachtsinspanning wist Barkas de bal nog uit het doel te werken.

Yorbe Vertessen viert de 2-0. Ⓒ ANP

PSV had het overwicht, maar was slordig aan de bal en FC Utrecht loerde voortdurend op de counter. Tweemaal kwam het team van trainer Michael Silberbauer er gevaarlijk uit, maar tweemaal redde PSV-doelman Walter Benitez bekwaam. Eerst op een schot van Douvikas en even later wist hij door ver uit zijn doel te komen de bal weg te werken, voordat invaller Marouan Azarkan kon scoren. Uiteindelijk brachten twee invallers de zege van PSV in veilige haven. Na een prima pass van Saibari maakte Yorbe Vertessen er 2-0 van. En daarmee was de 28e opeenvolgende thuiszege in competitieverband van PSV op FC Utrecht een feit, zodat de ploeg uit de Domstad weer een jaar langer moet wachten om een einde te maken aan de twijfelachtige reeksen in Eindhoven.