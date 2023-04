Premium Het beste van De Telegraaf

Boost voor basketbal: NBA omarmt 3x3-plan Nederlandse bond

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Francisco Elson won in 2007 met San Antonio Spurs de NBA-titel. In Amsterdam beginnen teams als de Los Angeles Lakers en de Chicago Bulls zaterdag aan een officiële competitie. Ⓒ Roel Dijkstra

AMSTERDAM - Wie denkt dat een NBA-titel alleen in het basketbalgekke Amerika wordt vergeven, heeft het mis. In Amsterdam beginnen teams als Los Angeles Lakers en Chicago Bulls zaterdag aan een officiële competitie. Francisco Elson, de enige Nederlandse NBA-kampioen ooit, is ook bij deze wereldprimeur van de partij. Hoe zit dat precies?