Corona houdt handbalster Angela Malestein nog in Nederland

Malestein miste vorige week ook al het voorbereidingstoernooi in Noorwegen. Nu is dus duidelijk geworden dat dit vanwege een coronabesmetting was. Vrijdag komt de ploeg van bondscoach Monique Tijsterman voor het eerst in actie, maar de kans dat Malestein dan in actie komt lijkt klein.

Op het WK, waar Oranje de titel verdedigt, is Nederland ingedeeld in groep D met Zweden, Puerto Rico en Oezbekistan. Alle poulewedstrijden van Nederland worden gespeeld in Torrevieja. De eerste drie landen uit de acht poules plaatsen zich voor de hoofdronde.