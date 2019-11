Handbalsters na klinkende zege klaar voor WK

De ploeg van de Franse bondscoach Emmanuel Mayonnade begint het WK zaterdag tegen Slovenië, waarna Angola, Cuba, Servië en angstgegner Noorwegen wachten. De eerste drie plaatsen zich voor de hoofdfase.

Dat is Oranje aan haar stand verplicht, maar vooral belangrijk is dat er veel punten worden behaald tegen de andere landen die doorgaan, want die punten worden meegenomen naar de hoofdronde. Dan stuit het op topnaties als Frankrijk, Denemarken, Duitsland en Brazilië.

De laatste twee EK’s en WK’s werd er in beide gevallen een keertje zilver en brons behaald door Nederland. Sterspeelster Estavana Polman denkt dat er opnieuw iets moois kan ontstaan, maar weet ook dat de concurrentie moordend is.

,,Als je aan een WK deelneemt, ga je altijd voor goud, maar we moeten ook realistisch zijn. We hebben wat jonge meiden erbij en het wordt een zwaar toernooi. Als de eerste wedstrijd tegen Slovenië meteen een goed gevoel oplevert, kunnen we ver komen.”

VIDEO: De Nederlandse handbalvrouwen zijn vertrokken naar Japan voor het WK. Het zal een interessant toernooi worden, omdat Oranje met veel nieuwe speelsters de strijd aangaat.